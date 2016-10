Opmerkelijk beeld van door hitte getroffen rensters in Doha zorgt voor ophef op social media

Door: redactie

9/10/16 - 21u41

Het WK in Doha is nog maar net goed en wel van start gegaan of de eerste slachtoffers zijn net niet bezweken onder de loden hitte. Anouska Koster knalde tijdens het WK tijdrijden voor de vrouwen al door oververhitting vol tegen de dranghekken, maar de Nederlandse was niet de enige die de gevolgen van de temperaturen die rond de 40 graden Celsius schommelen vandaag droeg. Op Twitter circuleert er een beeld van twee wielrensters die na de tijdrit op het asfalt in Doha moeten afgekoeld worden. Vooral de linkse vrouw op de opvallende foto lijkt de hitte moeilijk te kunnen verteren terwijl haar Nederlandse collega aan haar zijde eerder de ontgoocheling lijkt te verbijten.