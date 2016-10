Toen waren ze nog met drie: Wales trekt lijn van geniale ploegfoto gewoon door

Door: Mike De Beck

9/10/16 - 19u03

De Welshmen voeren duidelijk iets in hun schild. Afgelopen vrijdag kwam het nationale elftal voor hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk al vindingrijk uit de hoek voor hun ploegfoto en dat was vandaag niet anders. Terwijl Bale en co. in Oostenrijk nog met vier spelers rechtstonden op de tweede rij, voerden ze dat kunststukje in eigen land nog een keer op. Voor de interland tegen Georgië stonden er dit keer echter slechts drie internationals recht nadat James Chester al werd verbannen naar de voorlijn. "Het ziet er prima uit voor ons", klonk het op de officiële twitterpagina van het nationaal elftal van Wales. Wie is de volgende die sneuvelt?