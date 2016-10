Zo heet is het in Qatar: Nederlandse knalt door oververhitting zwaar tegen dranghekkens

video

De voorbije dagen was er heel wat kritiek op het wereldkampioenschap wielrennen dat in Qatar wordt georganiseerd. De hoge temperaturen in Doha zouden nefast zijn voor de gezondheid en dat mocht Anouska Koster vandaag aan den lijve ondervinden. De Nederlandse van Rabobank-Liv fietste in temperaturen rond de 40 graden vol in de dranghekkens. Koster wilde nadien hernemen, maar kon met moeite op haar benen staan. Na de finish moest ze dan ook braken.