Duitsland kende gisteravond weinig moeite met Tsjechië. De wereldkampioen legde via Müller (2x) en Kroos drie goals in het mandje. Manuel Neuer hield de nul, maar maakte zich in het slot wel belachelijk toen hij een bal via de netten tegen zijn eigen gezicht trapte. Duitsland staat door de zege samen met het verrassende Azerbeidzjan aan de leiding in groep C.