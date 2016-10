Zijn carrière mag dan wel voorbij zijn in Liverpool, toch bezorgt Sakho twee families dag van hun leven

video

De kans dat Mamadou Sakho ooit nog een minuut speelt voor Liverpool is bijzonder klein. De Fransman is helemaal uit de gratie van coach Jürgen Klopp gevallen. Eind vorig seizoen legde hij een positieve dopingtest af waardoor hij het EK in eigen land moest missen en tijdens de voorbereiding op dit seizoen werd hij na onprofessioneel gedrag naar huis gestuurd.



Maar dat Sakho een groot hart heeft, laat hij zien in bovenstaande video. Samen met een liefdadigheidsorganisatie nam hij twee gezinnen uit Liverpool mee naar Disneyland Parijs.