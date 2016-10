PSG-concurrent van Meunier doet opnieuw stof opwaaien met dit wansmakelijk gebaar

Thomas Lissens

9/10/16 - 12u29

video Serge Aurier blijft maar voor ophef zorgen. De Ivoriaanse verdediger - die eerder onder meer een gevangenisstraf van twee maanden opgelegd kreeg - pakte gisteren tijdens de WK-kwalificatiematch tegen Mali uit met een ziekelijk gebaar. De concurrent van Thomas Meunier bij Paris Saint-Germain maakte bij de viering van de 2-1 immers een snijdend gebaar over zijn keel.

Sambou Yatabare (ex-Standard) bracht Mali na achttien minuten op 0-1 en net voor het halfuur zette Jonathan Kodjia de bordjes opnieuw gelijk. Vijf minuten later werkte de Malinese verdediger Salif Coulibaly een voorzet van Aurier in eigen doel en de rechtsachter wist met zijn vreugde duidelijk geen blijf (zie video boven).



Nog eens drie minuten later zorgde Gervinho voor de 3-1, meteen ook de eindstand. Bij Mali waren Abdoulay Diaby (Club Brugge) en Ibrahima Conté (KV Oostende) niet van de partij.