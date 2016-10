Galatasaray laat 14-jarige 'nieuwe Pogba' debuteren in oefenpot tegen Levski Sofia

Door: redactie

9/10/16 - 06u35

video Celtic Glasgow deed vorige week monden openvallen toen het de 13-jarige Karamoko Dembele liet debuteren in de beloftenploeg, maar wat dan gedacht van de laatste stunt van het Turkse Galatasaray? De topclub speelde gisteren een oefenwedstrijd tegen Levski Sofia en twee minuten voor tijd liet trainer Jan Olde Riekerink het 14-jarige toptalent Mustafa Kapi zijn eerste minuten sprokkelen in de A-ploeg.

'De nieuwe Pogba', zoals Kapi in Turkije al genoemd wordt, kon in zijn korte invalbeurt nog niet veel van zijn kunnen tonen. Maar dat hem een veelbelovende toekomst te wachten staat, lijkt wel duidelijk. Afwachten of hij dit seizoen ook al in actie zal komen in een officiële wedstrijd van de ploeg van de Belgische flankverdediger Luis Pedro Cavanda.



Galatasaray won de oefenpot met 0-2 dankzij goals van Josue en Hamit Altintop.