American Football-speler doet je met één tweet twijfelen ooit nog chicken wings te eten

Door: redactie

8/10/16 - 19u53

Jared Cook heeft de reputatie van de Amerikaanse restaurantketen 'Buffalo Wild Wings' een flinke knauw bezorgd. De momenteel aan de enkel gekwetste speler, actief bij de Green Bay Packers, beleefde deze week ongetwijfeld de meest verschrikkelijke eetervaring uit zijn leven.

Toen hij zijn bij de keten afgehaalde portie chicken wings thuis in Green Bay, Wisconsin, verorberde vond hij zowaar een gefrituurd kippenhoofd tussen zijn maaltijd. Veel anders dan uitspuwen wat zich nog in zijn mond bevond, zat er niet op voor Cook. En terug naar het restaurant gaan, waar hij wel een 'refund' kreeg maar ook het flauwe excuus dat het erop wijst dat hun eten wel degelijk vers is... 'Buffalo Wild Wings' stuurde na de tweet van Cook niet veel later een officiële mededeling uit waarin ze stellen dat "de bereiding, service en kwaliteit van hun voedsel extreem belangrijk te vinden en dat ze het voorval zullen onderzoeken."



Cook zelf kon er nog best om lachen. Hij stak een vorkje in het kippenhoofd en stuurde via FaceTime een bericht naar zijn vrouw, alsof het hoofd iets tegen haar zei. "Toen ze vernam hoe de vork in de steel zat, vond ze het natuurlijk wel degoutant", grapte Cook, die toch zegt niet meteen weer naar Buffalo Wild Wings te gaan, maar dat het moeilijk wordt nooit nog chicken wings -zijn favoriete snack- te zullen eten. "Mijn vrouw is vegetarisch. Ze moedigt me nu aan om dat ook te worden. Ooit zal het er wel van komen. Maar nu toch nog niet."