De vreemde obsessie van deze sportcommentator die ook bijna het einde van zijn carrière betekende

Yari Pinnewaert

8/10/16 - 14u21

Opvallende ontboezeming van Joe Buck, een Amerikaanse sportcommentator. In 'Lucky Bastard: My Life, My Dad And The Things I'm Not Allowed To Say On TV', zijn biografie, doet hij uit de doeken dat hij ei zo na zijn job verloor door... complexen over zijn haardos.