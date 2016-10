Maxine Braeckman doet gooi naar teniswereldrecord in Antwerpen

Door: redactie

8/10/16

© laenen.

In Antwerpen is Maxine Braeckman vandaag aan een wereldrecordpoging begonnen van het meest opeenvolgende single tennismatchen. Hij staat sinds 7 uur op het oefenterrein aan het Centraal Station, waar hij minstens 37 tennismatchen na elkaar moet spelen om het record te verbreken.

De organisatoren hebben veertig matchen ingepland. Braeckman zal het vandaag en morgen opnemen tegen onder meer tennistalenten Seppe en Dorien Cuypers, Zizou Bergs en Lara Salden, Antwerps sportschepen Ludo Van Campenhout, comedian Guga Baul, journalist Bart Schols en voetballer en ex-Rode Duivel Karel Geraerts.



De drie laatste matchen speelt hij - als hij het haalt - tegen ex-topatletes Kim Gevaert en Tia Hellebaut en mediafiguur Jan Kooijman. Hoeveel hij er wint, is niet van belang. Per uur mag hij vijf minuten pauzeren.



De wereldrecordpoging wordt gesponsord ten voordele van SOS Kinderdorpen. De organisatie wil 25.000 euro ophalen voor de aanleg van een multisportterrein in het SOS Kinderdorp van Trjavna in Bulgarije.



De wereldrecordpoging wordt georganiseerd naar aanleiding van de opening van een tijdelijk oefenterrein op het Astridplein aan het Centraal Station dat gebruikt zal worden voor de European Open, die van 17 tot 23 oktober plaats vindt in de Lotto Arena. Topspelers als David Goffin, Steve Darcis, David Ferrer, Pablo Cuevas en Richard Gasquet zullen er trainen.