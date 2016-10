Belgische mascotte pakt uit met alomtegenwoordige trend tijdens de Brabançonne

Door: redactie

Jonge mascottes die samen naast hun grote idolen mee de grasmat oplopen, hebben wel vaker iets speciaal in petto. Gisteren was dat ook niet anders wanneer een jongetje dat voor Axel Witsel stond opgesteld een speciaal manoeuvre in petto had. Wanneer de Brabançonne door de boxen weergalmde in het Koning Boudewijnstadion had de voetbalfan iets apart in gedachten en wachtte hij geduldig het moment af waarop de camera voorbij flitste om met de alomtegenwoordige trend 'de dab' uit te pakken. Het ventje verloor er duidelijk zijn cool niet bij.