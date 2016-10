Net breuk achter de rug en Logan Bailly pronkt al met dit prototype van een WAG

Door: Annick Grobben

Logan Bailly (30), ex-Rode Duivel en gewezen keeper bij KRC Genk, heeft een nieuw lief. De blondine - hét prototype van een WAG - is de Schotse Libby Smith (28), dochter van gewezen voetballer Gordon Smith. Bailly speelt nu bij het Schotse Celtic. Libby is danseres en deed in Schotland al twee keer mee aan 'X Factor'. Eerder deze week maakte de Limburgse Jessica Kappert (38) bekend dat zij en Bailly na 14 jaar, sinds februari uit elkaar zijn.



Bij een foto van hen samen op Instagram, schrijft Libby over Bailly: "Dank je om alles te veranderen." En de reactie van Jessica Kappert op de nieuwe liefde van haar ex? "Ik heb het pas deze week vernomen, nadat ik in de media over mijn breuk met Logan heb gepraat", zegt ze. "Het valt me wel op dat Logan en Libby uiterlijk precies goed bij elkaar passen. Ze lijkt me een heel ander type dan ik."