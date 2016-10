Naakte vrouwen in tribunes: zo proberen basketbalfans de tegenstand uit concentratie te halen

Door: Mike De Beck

7/10/16 - 17u20 Bron: 20minutes.fr

Voor het eerst in de geschiedenis treedt Le Portel dit seizoen aan op het hoogste niveau in de Franse basketbalcompetitie en hun supporters hebben zo hun eigen manier om de tegenstand uit de concentratie te brengen. Wanneer de bezoekers klaar staan om een vrijworp te nemen, ontrollen de fans achter de korf in allerijl enorme posters waarop naakte vrouwen staan te pronken. Een man zou eens twee keer met de ogen knipperen bij het zien van al dat vrouwelijk schoon.



"We zochten naar een oplossing om voor meer sfeer te zorgen", vertelt initiatiefnemer Gabriel Flahaut aan 20minutes.fr. "We hebben een vriendin die werkt in een bedrijf dat lingerie verkoopt en die ons de posters dan ook geeft. We willen daarmee de aandacht van de spelers trekken zodat die hun schoten missen."



Het groepje fans is niet aan hun proefstuk toe, want al vijf jaar lang proberen ze het trucje toe te passen. Of het echt werkt, is een ander verhaal. "Ik denk dat het je de eerste keer wel uit je concentratie haalt, maar daarna word je het gewoon. Wat wel zeker is, is dat je het niet altijd ziet", vertelt Jérémy Leloup die vorig jaar in de Franse beker tegenover de posters van Portel stond.