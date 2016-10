Kompany geniet onvoorwaardelijke steun van deze jonge fan: "We houden meer van je dan je beseft"

Door: Mike De Beck

7/10/16 - 13u13

video Je kan zeggen wat je wil over Braydon Bent, maar enthousiast is de jonge fan van Manchester City wel. De immer gelukkige knaap mocht eerder al de toen kersverse nieuwe coach Pep Guardiola ontmoeten tijdens een taxirit, voor de wedstrijd tegen Tottenham sprak hij op ongekende wijze zijn steun uit voor de twee Belgen bij de Citizens. Of wat dacht u van "ik zal zijn ros haar missen", richting Kevin De Bruyne?

Gevraagd of Manchester City nog wel dezelfde ploeg is zonder Kevin De Bruyne was de enthousiaste Bent alvast duidelijk. "Nee, niet echt. We gaan hem heel hard missen. We hebben wel nog genoeg kracht om vandaag te winnen, maar we zullen De Bruyne toch missen. Hij is dan ook een van onze beste spelers. Ik zal zijn ros haar ook missen", keek de supporter wat droevig.



Ook de nieuwe blessure van Vincent Kompany, maakt hem niet meteen gelukkig. Al wil hij zijn skipper wel een hart onder de riem steken. "Vincent Kompany is een goede speler. Ik wou dat hij niet geblesseerd was. Hij is onze kapitein en een van onze sterke mannen. Hij is 'Top of the League'... Of nee wacht", leek hij zich even te corrigeren. "We houden van je Vincent Kompany. We houden zelfs meer van hem dan hij beseft." Ondanks zijn onvoorwaardelijke steun zag Braydon Bent zijn geliefkoosde team wel met 2-0 verliezen op White Hart Lane.