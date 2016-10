Baseballwereld in de ban van tweet: "Geen enkele vrouw moet tijdens een wedstrijd praten op ESPN"

Door: Mike De Beck

7/10/16 - 12u45 Bron: Twitter, Sports Illustrated

De baseballwedstrijd stond even in rep en roer nadat speler Brooks Marlow een seksistisch getinte tweet de wereld instuurde. De 23-jarige jongeman kon niet verkroppen dat Jessica Mendoza de analyse verzorgde op de Amerikaanse zender. "Geen enkele vrouw moet tijdens een baseballwedstrijd praten op ESPN, en al zeker niet Mendoza, sorry." Woorden die Marlow zich nu wel beklaagt.

De jonge belofte van de Houston Astros zag zijn fout vrijwel meteen in en verwijderde zijn tweet dan ook. Maar zoals dat wel vaker het geval is, was het kwaad al geschied en circuleerde de bewuste tweet als screenshot al snel op sociaalnetwerksite Twitter.



Zijn baseballteam was er dan ook als de kippen bij om een verontschuldiging op hun pagina te plaatsen. "De Houston Astros kunnen de tweet die door een van onze Minor league-spelers geplaatst werd niet goedkeuren. We hebben met de speler gecommuniceerd en kwamen tot een akkoord dat de tweet ongepast en ongevoelig was waarop hij zijn excuses aanbood. We excuseren ons ook naar mevrouw Mendoza die een uitstekende omroepster is."