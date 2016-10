Luc Nilis verstoort op hilarische wijze "audiocursus penalty's nemen"

Door: redactie

7/10/16 - 12u29 Bron: FOX

video

Anderlecht maakte het in het verleden al mee en nu komt ook het Nederlandse PSV Eindhoven met een penaltysyndroom. De landskampioen miste op 28 september in Rostov - Propper was de pineut - zijn twaalfde strafschop op negentien genomen elfmeters. Geen al te beste statistiek dus. Bovendien kostte het PSV twee dure punten en was het al de tweede penaltymisser in deze Champions League-campagne. Eerder miste kapitein Guardado al tegen Atlético Madrid.



Het ideale moment voor de Nederlandse televisiezender Fox Sports om op humoristische wijze het penaltysyndroom aan te pakken. Wanneer Guardado met zijn koptelefoon op training verschijnt en PSV-icoon Luc Nilis het kleinood vervolgens afneemt om zelf even te luisteren, is een parodie met eigen stemmetjes snel gemaakt. "Welkom bij de audiocursus penalty's nemen. Leg de bal rustig op de stip en kies een hoek. Neem een aanloop en... (waarna Luc Nilis ook wel eventjes wil luisteren en de koptelefoon afneemt). Zo mist u nooit meer een penalty."