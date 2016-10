Diego Costa doet weer van zich spreken en verkoopt Bonucci prompt slag in het gezicht

Door: Mike De Beck

Altijd wel iets te beleven met Diego Costa. De ploegmakker van Thibaut Courtois en Eden Hazard zat gisteren stevig in de vakkundige Italiaanse tang van Leonardo Bonucci en dan kan het potje al eens overkoken bij de Spanjaard met Braziliaanse roots. Wanneer beide internationals alleen maar oog voor de bal hadden, die overigens niet meteen in de buurt was, trakteerde de spits van Chelsea zijn bewaker prompt op een klets in het gezicht. Bonucci zeeg dan ook neer op de grasmat in een poging om Costa vervroegd naar de kleedkamer te sturen, maar een rode kaart kreeg de puntaanvaller niet.



Met al een geel karton achter de naam was een uitsluiting later op de avond echter niet ver weg wanneer hij het leer wegtrapte na een fout. De Spaanse bondscoach Julen Lopetegui koos dan ook eieren voor zijn geld en haalde zijn spits tijdig naar de kant. Een boezemvriend heeft Diego Costa niet overgehouden aan zijn bezoek in Italië. Iets wat hem later misschien zuur kan opbreken want Bonucci staat volgens verschillende Engelse media op de verlanglijst van Chelsea.