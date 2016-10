Du jamais vu: met dit fenomenaal stukje theater slaagt ploegmaat Lukaku erin om uit handen van politie te blijven

Yari Pinnewaert

7/10/16 Bron: 101greatgoals

video Ecuador deed afgelopen nacht een gouden zaak door Chili te verslaan in de Zuid-Amerikaanse voorrondes voor het WK 2018, maar de partij werd toch vooral overschaduwd door een zelden gezien theaterstukje van Enner Valencia.

Dankzij goals van Antonio Valencia, Cristian Ramirez en Felipe Caicedo haalden de Ecuadorianen met 3-0 van Chili. Daarvoor mogen ze zich best op de borst kloppen, want tenslotte wonnen de Chilenen de laatste twee edities van de Copa América. Wie zich minder op de borst mocht kloppen (ondanks zijn assist bij de 1-0) was Enner Valencia, de aanvaller die door Everton gehuurd wordt van West Ham United. Hij had blijkbaar wel andere zaken aan zijn hoofd dan enkel een potje voetbal afhaspelen...