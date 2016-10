Coach van Noorse laagvlieger onthult via meelijwekkende videoboodschap wel érg ambitieus plan - en Zlatan & co kunnen hem daarbij helpen

Door: redactie

7/10/16 - 07u03

video

Je kan wel eens wanhopig zijn in het leven maar als je denkt dat het erg met je gesteld is, weet dan dat er mensen zijn zoals deze Ole Vidar Toftesund. De coach van Nordstranda IL uit de Noorse vijfde klasse is het spuugzat om altijd met "grote en dikke" spelers te moeten werken en hij meent dan ook een plannetje klaar te hebben dat hem op (weliswaar vrij lange) termijn van dat probleem zal afhelpen.



Toegegeven, het is wel een nogal ambitieus plannetje: met een meelijwekkende videoboodschap via Facebook roept hij op om de WAG's (zo die er zijn) van zijn ploegje te bezwangeren met het sperma van Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo en zelfs Paul Gascoigne. Die zet moet ervoor zorgen dat Nordstranda binnen een jaar of 20 een gooi kan doen naar de Champions League - of andere prestigieuze trofeeën. Afwachten of Zlatan & co na het zien van deze boodschap hun duit in het zakje willen doen...