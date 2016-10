Seksvideo waarin twee Eibar-spelers de liefde bedrijven met een vrouw gaat viraal: "Met volledige instemming"

Door: redactie

Sergi Enrich en Antonio Luna hebben voor de nodige ophef gezorgd. Gisteren lekte een video uit waarin de twee spelers van de Spaanse eersteklasser Eibar seks hebben met een jonge vrouw. Beide heren boden niet veel later hun excuses aan via sociale media.

Eibar kent tot dusver een bijzonder geslaagd seizoen. De manschappen van coach Galvez staan op een fraaie achtste plaats en pakten afgelopen weekend nog een punt op het veld van Real Madrid (1-1). Onder meer verdediger Antonio Luna en spits Sergi Enrich; beiden bijna vaste waarden in het elftal, hadden hun aandeel in de puntendeling. Gisteren haalden ze echter het nieuws op een heel andere manier. Een seksvideo lekte uit en ging al snel viraal. Daarin is te zien hoe Enrich en Luna samen de liefde bedrijven met een dame.



Het duo verontschuldigde kort daarna. "In het licht van het filmpje dat vandaag op de sociale media circuleerde en waarin ik en Sergi te zien zijn, willen wij duidelijk stellen dat dit een privé-daad was door volwassen mensen die allemaal instemden met de gebeurtenissen. Het kadert bovendien in de vrijheid waarvan we allemaal genieten. Wij betreuren dat deze beelden zonder ons medeweten, laat staan onze toestemming, aan het licht zijn gekomen. We beseffen dat deze video mogelijk onze supporters en de stad Eibar in het algemeen schaadt."



"We zijn ons ervan bewust dat professionele voetballers een voorbeeld moet geven op alle gebieden, vooral voor kinderen. Daarom bieden we onze excuses aan aan de mensen die zich hierdoor gekwetst voelen. In het bijzonder aan de derde persoon die bij deze video betrokken was", aldus Antonio Luna.

