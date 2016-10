Uitgelekte seksscène van bevallig ex-liefje Neymar zorgt voor ophef in Brazilië

Door: redactie

6/10/16 - 16u16

OMG! Cena de Bruna Marquezine nua em série vaza e a Globo vai acionar a justiça! pic.twitter.com/AlueFR9PBd — Fã Clube Mix Tv (@FcMixTv) 3 oktober 2016

video Sinds ze het bed heeft gedeeld met FC Barcelona-ster Neymar, is de Braziliaanse schone Bruna Marquezine een ster in haar vaderland. De relatie liep inmiddels op de klippen, maar vandaag staat Marquezine toch opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. Een vrijscène waarin zij de hoofdrol speelt, lekte immers uit.