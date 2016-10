Spaanse international zo verrast door selectie dat hij iets enorm cruciaal vergat

Door: redactie

Op 27 jarige leeftijd heeft Ander Herrera eindelijk zijn droom kunnen waarmaken. Nietsvermoedend genoot de middenvelder van Manchester United van enkele dagen vrij in zijn thuisland Spanje wanneer hij plots werd gecontacteerd door bondscoach Julen Lopetegui. Door het uitvallen van Saul Niguez en Thiago Alcantara was er namelijk een plek vacant voor het tweeluik Italië-Albanië. Voorbestemd dus voor de ploegmaat van Marouane Fellaini.



Omdat de voormalige speler van Zaragoza en Athletic de Bilbao op vakantie was in zijn thuisland had de Bask er dus niet op gehoopt om zijn allereerste selectie voor 'La Selección' te pakken te krijgen. Herrera snelde dan ook volgens 'El Confidencial' in allerijl naar de dichtsbijzijnde sportwinkel om er een nieuw paar voetbalschoenen aan de haak te slaan, want zijn volledige trainingsoutfit lag uiteraard nog in Manchester.



Een anekdote die ongetwijfeld wel de ronde zal gaan in de kleedkamer van de Spanjaarden voor de clash tegen Italië vanavond. Benieuwd of Ander Herrera op zijn nieuwe noppen ook zijn eerste cap weet te versieren.