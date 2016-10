Ingezonden brief over slippertje leidt tot schorsing toprugbyer

Door: redactie

6/10/16 - 09u10

Aaron Smith. © Getty.

De Nieuw-Zeelandse toprugbyer Aaron Smith is vandaag geschorst voor een interland van zaterdag tegen Zuid-Afrika. De wereldkampioen zou op 17 september op een gehandicaptentoilet op het vliegveld van Wellington een slippertje hebben gemaakt.

Aaron Smith. © ap.

De affaire van de getrouwde Smith zou vermoedelijk 'gewoon' zijn overgewaaid als zijn gedrag gisteren niet zou zijn beschreven in een ingezonden brief in de grootste krant van Nieuw-Zeeland, de New Zealand Herald.



De brief kwam van een vader, die met zijn gezin op het vliegveld getuige was van de affaire. Hij verbaasde zich erover dat Smith gewoon weer was geselecteerd voor de kraker in Durban tegen Zuid-Afrika. Nadat de scrumhalf de affaire had toegegeven aan de Nieuw-Zeelandse rugbybond, werd Smith door All Blacks-coach Steve Hansen alsnog geschorst. Na de brief doken vandaag ook foto's op van vlak voor het incident.



In Nieuw-Zeeland is de affaire van Smith groot nieuws. Zelfs mininster-president John Key 'bemoeide' zich ermee. "Hij heeft zichzelf en de mensen dicht om zich heen flink in de steek gelaten." Steve Tew, baas van de New Zealand Rugby Association: "Wat een stommiteit! Dit heeft een slecht effect op hem en op ons rugbyteam. Met zijn schorsing stellen we een voorbeeld. Dit kunnen we niet tolereren."



Smith staat bekend om zijn escapades en gekke acties. In 2012 moest hij op de bank zitten nadat hij 's nachts op stap was gegaan en in 2014 zette hij een naaktfoto van zichzelf op een social-netwerkapp, die werd opgepikt door andere gebruikers en vervolgens viraal ging. Ook heeft Smith tal van affaires achter de rug.