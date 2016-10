Wie het schoentje past... Griffin gooit sneaker per ongeluk in gezicht tegenstander

video

Basketfans zijn in blijde verwachting van het nieuwe NBA-seizoen, dat op 25 oktober van start gaat. Momenteel zijn de ploegen bezig aan hun voorbereiding en dat zorgt soms voor hilarische momenten. Bijvoorbeeld in de oefenpot tussen de Los Angeles Clippers en Toronto Raptors.



Toen Jamal Crawford zijn schoen verloor tijdens een aanval van de Clippers, wilde ploegmakker Blake Griffin het schoeisel zo snel mogelijk van het parket krijgen. Alleen raakte hij daarbij tegenstander Cory Joseph vol in het gezicht. Griffin excuseerde zich nadien bij Joseph, die er wel om kon lachen.