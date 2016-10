Australiër die in zwemslip winnaar Ricciardo vierde, zijgt neer voor Maleisische rechter na voorlezen excuses

© ap.

De negen Aussies die de overwinning van hun landgenoot en F1-piloot Daniel Ricciardo zondag in de Grote Prijs van Maleisië op hun eigen, uitzinnige manier vierden, zijn weer vrij. Een van hen las voor de rechter excuses voor, waarna hij neerzeeg. De negen zaten vier dagen lang vast in een Maleisische cel. Volgens hun advocaat in "niet zo vriendelijke" omstandigheden.

De Australiërs werden geboeid voorgeleid. Hier zien we Nick Kelly en Thomas Whitworth. © ap. Jack Walker, medewerker van Defensie, was ook betrokken bij de 'openbare zedenschennis'. © epa. © ap.

De Australiërs hadden geen kwade bedoelingen toen ze na Ricciardo's overwinning in enigszins beschonken toestand in Sepang stripten tot ze allemaal in een zwemslip met de Maleisische vlag op bier stonden te drinken uit hun schoenen. Maar in het overwegend islamitische Maleisië kunnen ze daar niet mee lachen. Ze beschuldigden de lolbroeken van openbare zedenschennis en van "het opzettelijk beledigen van het land met de bedoeling de openbare orde te verstoren". De negen twintigers, onder wie een medewerker van het Australische kabinet van Defensie, werden vier dagen opgesloten in een cel.



Moment van dwaasheid

Er werden op z'n minst verontschuldigingen geëist en die kwamen er ook. Thomas Whitworth las ze voor in de rechtbank. Hij had het over een "moment van dwaasheid". Daarna stortte hij in. Mogelijk was hij uitgedroogd, zo liet zijn advocaat uitschijnen. De negen zouden niet eens water gekregen hebben toen ze daarom vroegen in hun snikhete cel. "Ze hebben hun lesje meer dan geleerd", zei hij.



Ontsnapt aan 2 jaar cel

De Australiërs pleitten allemaal schuldig aan openbare ordeverstoring en werden na de publieke verontschuldigingen vrijgelaten zonder veroordeling maar mét de waarschuwing voortaan de cultuur en gewoontes van Maleisië te respecteren. De beschuldigden riskeerden een gevangenisstraf tot twee jaar. Daniel Ricciardo zelf had de autoriteiten opgeroepen om zijn landgenoten naar huis te sturen.



De Australische minister van Buitenlandse Zaken, Julie Bishop, zei over de zaak: "Wat Down Under als een maffe grap of Australische jongenshumor gezien kan worden, kan helemaal anders worden geïnterpreteerd in een ander land. Je moet de wetten van het land dat je bezoekt respecteren."

