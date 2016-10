"Ik beloofde Maes een ticket te sturen als ik succes had. Tegen Ajax is een mooie wedstrijd, niet?"

Enes Ünal naast Peter Maes. © belga.

In onze Jupiler Pro League was hij een flop, maar bij onze noorderburen breekt Enes Ünal helemaal door. De Turkse spits werd voor twee seizoenen door Racing Genk van Manchester City gehuurd, maar na amper een halfjaar trok Ünal de deur bij de Limburgers achter zich dicht. In januari 2016 beproefde hij zijn geluk bij de Nederlandse tweedeklasser NAC, waar hij acht keer scoorde in elf duels. Sinds dit seizoen komt hij uit voor FC Twente, waar hij aan een gemiddelde zit van één doelpunt per match. In zes wedstrijden liet Ünal zes keer de netten trillen. En dus mag Peter Maes zijn brievenbus in de gaten houden.



"Ik deed een belofte aan Peter Maes, die van mening was dat ik het de eerstkomende jaren niet zou redden", zegt de 19-jarige Ünal. "'Ik stuur je wel tickets als ik succesvol ben' zei ik hem. Wel, ik denk dat die tijd gekomen is. Ajax thuis is een mooie wedstrijd voor hem, niet?"