Slechte reclame is ook reclame, maar hierover zullen ze bij EA SPORTS wellicht niet tevreden zijn. Amper één week na de release van FIFA 17 heeft een ontevreden gamer alle fouten en 'bugs' in het spel op een rijtje gezet. In een video van maar liefst vijf minuten lang zette hij 34 fouten op een rij. Toch is het niet zo uitzonderlijk. In het verleden zijn ook van eerdere versies van het populaire videospel zo'n video's opgedoken.