Playboymodel ontdekt overspel NBA-speler en zet hem openlijk te kijk: "Ik had haar nooit mijn wachtwoord mogen geven"

© kos.

Echt bekend was Jeff Withey niet in de NBA, maar daar is sinds kort verandering in gekomen. De center van de Utah Jazz had lange tijd een relatie met Kennedy Summers, maar daar nu abrupt een einde aan gekomen. Summers, die in 2014 nog verkozen werd tot 'Playmate of the Year' door Playboy, ontdekte in juni dat Withey niet altijd even trouw is geweest. Ze vond twee cinematickets, terwijl Withey haar had wijsgemaakt alleen naar de film te gaan. Als wraak logde Summers dan maar in op het Facebook- en Instagramaccount van de NBA-center.



"Ik heb dit meisje bedrogen. Ik had mijn vriendin wijsgemaakt dat ik gisteravond alleen naar de cinema ging en toen vond ze dit kassaticket. Ik had haar als een idioot ook nooit mijn wachtwoord mogen geven", schreef ze toen op zijn social media. Twee maand later leek het overspel vergeven, toen Withey haar ten huwelijk vroeg. Maar nu is het koppel toch uiteen na. Volgens de entourage zou jaloezie de oorzaak zijn van breuk.