Ophef in Tsjetsjenië: dictator laat zoontjes (de jongste is 8) live op nationale tv opdraven in MMA-kooi

Yari Pinnewaert

6/10/16 - 07u30

© Screenshot.

video Ramzan Kadyrov, de president van Tsjetsjenië, heeft gisteren de wind van voren gekregen nadat hij zijn zonen liet deelnemen aan een evenement in het Mixed Martial Arts dat bovendien nog een keertje live werd uitgezonden op nationale tv ook. Pittig detail: zijn jongste zoontje, amper 8, deelde enkele rake klappen uit in de kooi.

Akhmad, met z'n tien jaar de oudste telg in de familie Kadyrov, versloeg afgelopen dinsdag een andere knaap van ongeveer zijn leeftijd tijdens een zogenaamde 'exhibitiewedstrijd' die in heel Rusland live op tv kon worden gevolgd. Ook zijn jongere broertjes, Eli en Adam, wonnen hun gevecht onder het toeziend oog van een publiek dat de jongetjes massaal aanmoedigde. Een scheidsrechter spreekt, met een micro onder zijn neus geduwd, twee jongetjes toe alvorens die aan hun gevecht starten. © Kos.

Alles was er overigens op en aan, aan die zogenaamde exhibitiewedstrijden: de kinderen wandelden de ring in geruggensteund door passende achtergrondmuziek, ze werden aangekondigd net zoals dat bij de pro's het geval is en kregen (als ze hun gevecht wonnen althans) net zoals dat bij de senioren het geval is een kampioenschapsriem - allemaal onder toeziend oog van hun ouders. Akkoord, de televisieuitzending vanuit de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny focuste wel op de vechtpartijen van de ouderen, maar ook die van de jongere vechtertjes werden voorzien van professionele commentaren. Iets wat niet overal op evenveel gejuich werd onthaald...

Fedor Emelianenko, één van de bekendste MMA-profs van Rusland, trok op zijn Instagrampagina hard van leer tegen het initiatief om ook zulke jonge knapen de kooi in te sturen. "Wat er gebeurd is op het tornooi in Grozny is onacceptabel, iets wat nooit gerechtvaardigd kan worden. Er waren jongetjes van amper acht die mekaar op het gezicht sloegen voor het oog van gelukkige volwassenen. Is het echt zo belangrijk om een spektakel te organiseren ten koste van de gezondheid van die kinderen?", zo vroeg Emelianenko zich openlijk af en hij voegde er ook aan toe dat het "onbegrijpelijk is dat zoiets op nationale tv te zien is." Nog volgens de man zouden kinderen onder de 12 nooit aan MMA mogen doen, en onder de 21 steevast een helm en andere 'veiligheidskledij' moeten dragen als ze de sport willen beoefenen. De jongetjes in Grozny deden het alvast zonder... Ramzan Kadyrov. © ap.