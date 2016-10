Keeper Bradford wordt al na drie minuten gewisseld (en dat komt niet door blessure)

Door: redactie

5/10/16 - 14u25

Colin Doyle moest al na drie minuten naar de kant. © kos.

Colin Doyle, de doelman van de Engelse derdeklasser Bradford, kon gisteren al na drie minuten gaan douchen. De keeper werd in het EFL Cup-duel met Bury al snel vervangen door Rouven Sattelmaier. "Zijn eerste 45 seconden waren niet zo best", aldus assistent-trainer Kenny Black tegen BBC Radio.

De werkelijke reden voor de wissel ligt gelukkig voor Doyle ergens anders. In de EFL Cup - een nieuw opgericht bekertoernooi voor alle Engelse derde- en vierdeklassers en zestien academieteams van eersteklassers - moeten de profteams immers minimaal vijf 'vaste waarden' uit hun eerste elftal laten spelen. Door Doyle drie minuten te laten meespelen, kon Bradford die regel op slinkse wijze omzeilen.



"We hadden ook graag wat jonge jongens minuten laten maken, maar enkele spelers uit het eerste elftal hebben ook wedstrijden nodig. We hebben ons gewoon aan de regels gehouden", klonk het.