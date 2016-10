Ex-Gladbachspeler in gevangenis nadat deze lading in zijn truck werd gevonden

Door: redactie

5/10/16 - 11u03 Bron: BILD

© Twitter.

Marcelo Pletsch © rv.

Doet de naam Marcelo Pletsch een belletje rinkelen? De intussen 40-jarige Braziliaan maakte ooit het mooie weer bij Borussia Mönchengladbach (tussen 1999 en 2005). Daar kwam hij in totaal 142 keer in actie om vervolgens naar Kaiserslautern te verhuizen. Na passages bij Panionios, Omonia en Vojvodina zette hij een punt achter zijn carrière bij het Braziliaanse Cascavel.



Pletsch ging vervolgens aan de slag als trucker, maar werd in november 2015 bij een controle in zijn thuisland samen met twee anderen personen betrapt met maar liefst 793 kilogram marihuana. Speciale eenheden van de militaire politie ontdekten de drugs op het dak van de witte vrachtwagen. Op drugshandel staan in Brazilië celstraffen van 5 tot 15 jaar. Vandaag bevestigde lokale autoritaiten aan het Duitse Express dat Pletsch werd overgedragen aan de staatsgevangenis in Cascavel.



Marcel Witeczek, die met Pletsch nog samenspeelde bij Gladbach, zei tegen Bild geschokt te zijn door de berichten. "Dit is zeer treurig nieuws. Zoiets wens je een voormalig speler van de Bundesliga absoluut niet toe. Ik hoop nog altijd dat de feiten anders zijn dan ze voorlopig werden voorgesteld."