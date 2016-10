"Vrouwen horen thuis in de keuken", waarna Sparta Praag twee spelers snel op hun plaats zet

Door: redactie

video Tomas Koubek en Lukas Vacha, twee spelers van het Tsjechische Sparta Praag, moeten verschillende dagen meetrainen met het vrouwenteam. Het gevolg van enkele seksistische opmerkingen van het duo. "Vrouwen horen thuis in de keuken", aldus doelman Koubek.

We nemen u eerst mee naar zondag 2 oktober wanneer vice-kampioen Sparta Praag op de negende speeldag naar Brno trekt. Beide ploegen maken er een waar spektakel van en wanneer Pulkrab in de slotfase de 2-3 op het bord zet, lijkt de zege binnen voor de bezoekers. Tot minuut 92 en Brno nog een hoekschop krijgt. Rechtsbuiten Hycka positioneert zich voor de neus van doelman Koubek en trapt eenvoudig binnen na een kopbal van Polak. Bij Sparta Praag waren ze furieus omdat de Tsjechische schutter duidelijk buitenspel stond (oordeelt u zelf aan de hand van de beelden hierboven).



Bij goalie Koubek en middenvelder Vacha kookten de potjes na de partij over. Vrouwelijk lijnrechter Lucie Ratajova, die er onder meer bij was op het WK voor vrouwen vorig jaar, besloot om niet te vlaggen en moest het zwaar ontgelden. "Vrouwen horen in de keuken thuis", zei Koubek waarna Vacha nog een stapje verder ging: "Vrouwen horen niet thuis in het mannenvoetbal". De middenvelder omschreef Ratajova nog als 'de kokkin'. Niet veel later boden beide heren hun excuses aan via de sociale media. Koubek plaatste een foto van zijn vrouw en dochtertje op Facebook met als onderschrift: "Sorry aan alle vrouwen". Vacha stelde dan weer dat zijn uitlating "gericht was aan een specifieke fout dat het resultaat van de partij beïnvloedde, niet aan andere vrouwen."



Bij Sparta Praag namen ze niet enkel vrede met de verontschuldigingen van hun twee spelers. De Tsjechische club legde beide heren intussen een straf op. Koubek en Vacha "moeten verschillende dagen meetrainen met het vrouwenteam zodat ze kunnen zien wat vrouwen buiten de keuken waard zijn". Ook Miroslav Pelta, voorzitter van de Tsjechische voetbalbond, noemde het commentaar van de spelers "onaanvaardbaar".