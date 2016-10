Dit zeiden refs volgens De Ideale Wereld tegen elkaar bij foute rode kaart: "Wie moet eruit? Eender wie!"

Door: redactie

5/10/16 - 07u13 Bron: De Ideale Wereld

video

De opmerkelijke rode kaart tijdens Genk - KV Mechelen is ook het satirische actualiteitsprogramma De Ideale Wereld niet ontgaan. Scheidsrechter Luc Wouters kende zondag na een discussie met de lijnrechter en de vierde ref een rode kaart toe aan Laurens Paulussen die nochtans niets met het incident te maken had. Uit de beelden bleek duidelijk dat het Mats Rits was die handspel beging.



Bij De Ideale Wereld hebben ze naar eigen zeggen konden ze de hand leggen op de audio van de woordenwisseling tussen het arbitrale trio.