Waar hebben we dat nog gezien? Indiase doelman flatert à la ter Stegen

Thomas Lissens

5/10/16 - 07u30

#Northeast vs @FCGoaOfficial , lo spettacolo del calcio indiano. #Kattimani , una sicurezza. E #Zico la prende bene pic.twitter.com/9FoUNeoLdX

video De beelden van de blunder van FC Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen gingen afgelopen weekend de wereld rond. De Duitser talmde iets te lang bij het uitvoetballen en trapte de bal vervolgens pardoes op Pablo Hernández, waarna het leer in doel verdween.

Het was een blunder die je niet elke dag ziet, of toch wel? Gisteren incasseerde FC Goa, een team dat uitkomt in de Indian Super League, namelijk een doelpunt dat wel erg leek op de 4-2 uit Celta de Vigo - Barcelona. De Indiase doelman Laxmikanth Kattimani wachtte iets te lang met uitvoetballen en trapte de bal op aanvaller Emiliano Alfaro. De Uruguayaan bracht zijn team, NorthEast United, zo wel heel eenvoudig op voorsprong.