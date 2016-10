Argentijnse hooligans bestormen het veld en geven scheidsrechter stevig pak slaag

Thomas Lissens

Scheidsrechter zijn, het is soms een ondankbare stiel. Daar kan een Argentijnse ref over meespreken. De man floot een strafschop voor Primero de Mayo, een club die uitkomt in de Liga Clorindense, en de elfmeter werd ook omgezet. Maar dat was niet naar de zin van enkele 'fans' van de thuisploeg, Hertelendy. De heethoofden bestormden het veld en trakteerden de scheidsrechter op een stevig pak slaag. Gelukkig schoten enkele omstaanders de arme man te hulp, waardoor hij kon wegvluchten in de kleedkamer (zie video boven).