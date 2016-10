Niet voor mensen met hoogtevrees: waaghalzen klimmen op dak Amsterdam Arena

Door: redactie

4/10/16 - 20u33

video Enkele freerunners, die samen de groep Munki Motion vormen, hebben 's nachts de Amsterdam Arena beklommen. In hun filmpje is goed te zien op welke hoogte de mannen halsbrekende toeren uithalen in het verlaten voetbalstadion van Ajax.

De vijf hadden zich goed voorbereid op de beklimming. "We zijn professionele parkour-runners'', benadrukt Jordy, één van de groepsleden. "We geven lessen, hebben stunts gedaan in Hollywoodfilms en zijn uitstekend getraind. Dit soort dingen doen we al jaren.''



Zeker tien keer gingen ze kijken bij de Amsterdam Arena voordat ze het filmpje maakten. "Dan bekijk je welke route je het best kunt nemen. Scouten noemen we dat. Steeds weer een stukje verder. Dat deden we met z'n tweeën, want anders valt het te hard op.''

