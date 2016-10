Renner kan aanstormende hond niet meer ontwijken (en dat op werelddierendag)

Door: redactie

4/10/16 - 17u58 Bron: VTM

video

Net op de dag dat op de hele planeet de huisdieren in de bloemen worden gezet, werd het peloton nog een keer opgeschrikt door een loslopende hond. In volle finale van de Memorial Frank Vandenbroucke trok het peloton zich alvast op een lint. Wanneer ze op volle snelheid een bocht aansneden moest een renner van Cofidis plots wel erg stevig uit zijn doppen kijken.



De wielrenner deed er nog alles aan, maar kon de aanstormende hond net niet ontwijken. Het arme beest moest even bekomen van de stevige botsing. Al leek de vierpoter zich toch weer snel recht te zetten. Gelukkig vielen er ook in het peloton geen brokken. De Cofidis-renner in kwestie kon met zijn stuurmanskunsten een valpartij nog net vermijden.