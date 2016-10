Andy Murray gestalkt in heel Europa door kamermeisje: "Ze aaide me terwijl ik sliep"

Marie Rutsaert

4/10/16 - 16u56 Bron: Dailymail

© getty.

In een interview met International Premier Tennis League onthulde het nummer twee van het mannentennis dat een kamermeisje een vreemde fascinatie met hem had, Europa doorreisde om de Schot te volgen en zelfs inbrak in zijn kamer terwijl hij sliep.

De Olympische kampioen van Rio en Londen antwoordde op de vraag wat het gekste was dat een fan ooit had gedaan. Murray beschreef hoe een kamermeisje ooit was binnengekomen in zijn kamer om 7 uur 's ochtends. Zij was naast hem op het bed komen zitten en streelde zijn arm. Alsof dat nog niet eng genoeg was, ging het verhaal verder.



"Later dook ze op in hotels in Rotterdam en Barcelona als ik daar toernooien had." Zowel Murray als de journalist gingen niet verder in op het verhaal, dus we weten niet hoe het verder is verlopen met het onbekende kamermeisje.



In het interview onthulde hij ook dat zijn eerste grote aankoop met zijn prijzengeld een Range Rover was. Op zich niet speciaal, maar Murray haalde pas toen hij 22 was zijn rijbewijs. Dus zijn vriendin reed hem jaren rond in die Range Rover.