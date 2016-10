Spaanse doelman scheldt journalist helemaal de huid vol: "Je bent een klootzak!"

Door: Mike De Beck

4/10/16 - 11u39 Bron: Marca

video De Spaanse nummer een van Sporting Gijon had het even helemaal gehad met een journalist van een lokale krant. In een persconferentie waarop de man doelman Iván Cuéllar confronteerde met een video - volledig gesteund op onwaarheden volgens het sluitstuk - die hij voor de wedstrijd tegen Deportivo la Coruña verspreidde, schold Cuèllar de journalist de huid helemaal vol. "Je bent een klootzak!"

Voor de wedstrijd tussen Deportivo La Coruña en Sporting Gijón verspreidde een lokale krant een video waarop te zien is hoe Iván Cuéllar, met de bijnaam Pichu, op het moment dat hij de bus verlaat uitdagend reageert richting een supporter. Een volledig verkeerde interpretatie volgens de 32-jarige doelman die op een persconferentie die fout dan ook even wilde rechtzetten. "Denk je dat de informatie die je geeft correct is? Ja of nee? Een video rondsturen zonder extra informatie waardoor iedereen kan interpreteren wat hij of zij wil. Dat is de journalistiek waarin we vandaag de dag leven en wat jij bijvoorbeeld doet", richtte 'Pichu' zich tot de journalist.



"Weet je wat hier aan de hand is? Zomaar spelen met de gezondheid van een persoon. Je bent een journalist, maakt een video-opname en stuurt het door naar je krant zonder erbij te vertellen dat die fan een aanval van epilepsie kreeg? Ben je echt een goede journalist? Laat me je vertellen dat je een idioot bent. Dat is geen belediging, maar een adjectief. Het is wat je doet: idiote informatie geven. Ken je dat? Idioterie: dwaasheden zeggen en geven. Dat is wat je op dit moment doet, niet dat je dat altijd doet." Lees ook Als een komeet naar de top met haar sexy dansje, nu zit carrière hordeloopster in het slop

