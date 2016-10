Als een komeet naar de top met haar sexy dansje, nu zit carrière hordeloopster in het slop

Door: redactie

Sinds ze op de jeugdkampioenschappen van Barcelona in 2012 uitpakte met haar ondertussen wel bekende sexy dansje, schoot ze als een komeet naar de top in de modewereld. De ene stomende fotshoot volgde de andere op voor de Australische Michelle Jenneke.



Sportief vergaat het de 23-jarige hordeloopster veel minder. Op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro ontgoochelde ze door al te sneuvelen in de reeksen in een tijd die ver verwijderd was van haar persoonlijk record. Liefst 6,5 seconden. Een resultaat waar ze bij de Australische atletiekbond uiteraard niet meteen vrolijk van worden waarop ze de financiële steun voor Jenneke nu dan ook helemaal hebben ingetrokken.