Vergeet alle commotie over de refs! Deze Russische scheidsrechter verovert internet met haar sexy foto's

Door: redactie

4/10/16 - 08u52

© Instagram.

"Is dit 's werelds knapste vrouwelijke scheidsrechter"? Dat vraagt het Britse Mirror zich af. De pas 21-jarige Ekaterina Kostjunina verovert namelijk razendsnel het internet met haar veelvuldige kiekjes op Instagram die weinig aan de verbeelding overlaten. In geen tijd verzamelde de Russin meer dan 6000 volgers op het sociale mediaplatform.



Hieronder kunt u meegenieten van enkele beelden van Kostjunina, een universiteitsstudente die in haar vrije tijd geregeld wedstrijden in goede banen probeert te leiden en ook zelf actief is in het voetbalwereldje. De commotie rond de scheidsrechterlijke blunders in onze competitie bent u na het zien van de foto's zo vergeten.