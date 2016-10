Ook onze zuiderburen zijn duidelijk helemaal (niet) mee met de laatste modetrends

Door: redactie

3/10/16 - 19u59

Wie dacht dat de Rode Duivels al voor excentrieke outfits kozen wanneer ze zich gingen melden bij de nationale ploeg; bij andere landen, neem nu bijvoorbeeld Frankrijk, is dat niet anders. 'Les Bleus' tekenden vandaag eveneens een eerste keer present voor hun WK-kwalificatieduels tegen Bulgarije (thuis) en Nederland (uit) en er waren toch wel enkele Franse sterren die de show stalen. Bayern-winger Kingsley Coman koos voor een opvallende grijze jas, terwijl ook Dimitri Payet, de vrijschopspecialist van West Ham United, zijn duit in het zakje deed. Of hoe de Franse trainingsbasis in Clairefontaine even op de modeweek in Parijs begon te lijken.

