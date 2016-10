Ravissante skiester Lindsey Vonn gaat naakt om haar boek te promoten

Marie Rutsaert

3/10/16 - 15u21 Bron: People

© Instagram Lindsey Vonn.

Dat olympische skiester Lindsey Vonn geen graten ziet in wat vel te laten zien, dat weet je als je haar Instagram bekijkt. Ze poseerde ook al naakt (met bodypaint) voor de badpakkenspecial van Sports Illustrated. Nu deed ze dus al haar kleren uit tijdens de promotie van haar nieuwe boek.

In haar nieuwe boek 'Strong is the New Beautifull' vertelt de gouden medailliste van 2010 over haar trainingsschema en leefwijze. Als je dat doet moet je natuurlijk bewijzen dat het resultaten oplevert. Dus deed ze dat door naakt te poseren in een promofilmpje van het boek voor People Magazine. Wij kruisen onze vingers en hopen op nog meer filmpjes.