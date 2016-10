Net als andere papa's! Ronaldo is even ballenjongen bij match Cristiano Jr

Marie Rutsaert

3/10/16 - 14u39 Bron: Mirror

video Hij mag dan wel één van de beste voetballers ter wereld zijn, dit weekend was Cristiano Ronaldo even net als alle ander ouders. Hij stond naast het veld voor een match van zoontje Cristiano Jr. Toen de bal buiten werd getrapt, ging hij zonder twijfelen achter de bal aan.

Natuurlijk is en blijft Ronaldo een superster, dus moest hij dat moment toch even een extra showgehalte geven door de bal met twee elegante tikjes in zijn handen te werken. De U8-ploeg van Real Madrid mag dan wel de toekomstige sterren van het voetbal klaar hebben staan, voorlopig gaat de aandacht nog even naar hun volwassen ster.