Gebikkel van Benfica-spelers voor vrije trap levert weinig op, tot oude krijger zich met het zaakje bemoeit

Thomas Lissens

3/10/16 - 14u39

video Benfica won gisteren vlot met 4-0 tegen Feirense. Met een knappe vrije trap legde verdediger Alejandro Grimaldo de eindstand vast en aan die goal ging een knap staaltje leiderschap van de Braziliaan Luisão vooraf.

De 35-jarige aanvoerder van de club uit Lissabon probeerde zijn ploegmaats Jose Gomes en Victor Lindelof - die hadden postgevat in de muur - aanwijzingen te geven. Maar de clublegende zag dat de jongelingen het moeilijk hadden en besloot dan maar om een handje te gaan toesteken. En met succes, want Grimaldo kon het leer keurig in de hoek krullen.



Benfica voert dankzij de overwinning de Portugese competitie aan. De roodhemden hebben na zeven speeldagen negentien punten op de teller staan, dat zijn er twee meer dan stadsgenoot en rivaal Sporting.