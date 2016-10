"Shit!" Deze Engelse golfer heeft een heel duidelijke mening over zijn prestatie

Marie Rutsaert

3/10/16 - 12u16 Bron: The Guardian

video Europa met onze Thomas Pieters verloor dit weekend de Ryder Cup. De tweejaarlijkse clash tussen de continenten eindigde in een pijlijke 17-11 in het voordeel van de VS ondanks de historisch sterke prestatie van Pieters. Een van de Europeanen die echt beter had moeten presteren was Danny Willet. Hij was dan ook enorm eerlijk in het interview na afloop van het weekend. "Het was shit."