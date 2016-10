Mata laat teambus wachten om oude bekende te groeten en oogst daar veel lof mee

Marie Rutsaert

2/10/16 - 17u34

video Juan Mata is een fantastische kerel. Toen de bus op Old Trafford klaar stond om te vertrekken, zag hij een jonge fan die hij herkende. Hij liep snel op hem af en liet zo de spelersbus wachten. Maar dat vergeeft iedereen hem... De jonge mindervalide fan en de Spanjaard hadden in mei al kennisgemaakt. Toen was de fan getuige van de overwinning van United op veld van Norwich City en hij had blijkbaar een blijvende indruk achtergelaten op de speler van Manchester United.