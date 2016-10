Net als Davy Roef krijgt Franse keeper bal ongelukkig op het hoofd. Het vervolg bezorgt hem unieke heldenrol

Door: Glenn Bogaert

Herinnert u zich nog die knullige 2-2 in de competitiematch tussen KAS Eupen en Anderlecht? Op een knal van de lichtvoetige Ivoriaan Lazare Amani belandde het leer via de paal en het gezicht van Davy Roef in doel. Om door de grond te zakken als keeper en in de Franse CFA 2 oftewel vijfde klasse overkwam een keeper bijna exact hetzelfde. Op een strafschop voor TA Rennes kreeg Jean-François Bédénik de bal via de binnenkant van de paal pardoes op het hoofd. Die rebound zou wel tegen de touwen vliegen, denk je dan. Niks van aan! In nog eens twee tijden ontpopte het sluitstuk van het Bretoense Vannes zich tot dé held van zijn team. Vannes won de match trouwens met 3-0.