Ricciardo deelt nu ook schoenen champagne uit (al lijken zijn collega's daar niet heel blij mee)

2/10/16 - 12u06

© epa.

De 'shoey', oftewel champagne drinken uit een (race)schoen. Het is inmiddels een bekend ritueel van Daniel Ricciardo. "Het is heerlijk zolang de champagne maar goed koud is. Pas dan houdt de smaak de zweetgeur tegen", zei hij daarover. Nadat de Australische F1-rijder eerder al een shoey deed in Duitsland, België en Italië, was het ook in Maleisië vandaag prijs. Na een incidentrijke race hield Ricciardo zijn ploegmaat Max Verstappen en WK-leider Nico Rosberg achter zich. Op het podium maakte iedereen kennis met het ritueel. Red Bull-teambaas Christian Horner kreeg het eerste schoentje, maar ook Verstappen en Rosberg moesten meedrinken.



Verstappen wees de schoen aanvankelijk af, maar nam toen toch maar een slok. "Word ik een beetje wakker van. Ik was behoorlijk kapot van het duel met Ricciardo", zei de Nederlander. Ook de gezichtsuitdrukking van Rosberg spreekt boekdelen.