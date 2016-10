Bloedmooie nicht van Iker Casillas gaat helemaal viraal (en dat valt wel te begrijpen)

Door: redactie

1/10/16 - 18u53 Bron: El Mundo Deportivo

© kos.

22 jaar, bloedmooi en familie van Iker Casillas. Meer heeft Alba Casillas niet nodig om stilaan maar zeker het wereldwijde web te veroveren. De nicht van Iker Casillas, die momenteel het doel van Porto verdedigt, kwam afgelopen week voor het eerst met haar fraaie snoet op de Spaanse TV in het programma 'Mujeres y Hombres y Viceversa' en liet al meteen van zich spreken. Haar opvallende verschijning werd al meteen opgepikt door onder meer de Engelse Daily Star en het Argentijnse Diario Uno.



Niet alleen omdat ze er knap uitziet, maar ook omdat ze daarbovenop ook nog bijzonder actief is op de sociale media. Zo telt ze liefst meer dan 28.000 volgers op Twitter en 244.000 fans op Instagram. We gunnen u hieronder dan ook een blik in haar sociaal netwerk.